Les concessionnaires de voitures se préparent à vivre une grave crise financière. Et pour cause, l'importation des véhicules neufs est toujours bloquée par le gouvernement. Le cinquième mois de l'année 2017 est déjà entamé et le ministère du Commerce n'a toujours pas octroyé les licences d'importation de véhicules neufs.