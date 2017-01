Les résidentes à la cité universitaire Mohamed Yousfi (Ex Revoil) à Hussein Dey, étudiantes à l’Ecole nationale supérieure d’informatique ESI ex INI, l’Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme, l’’Ecole nationale polytechnique, l’Ecole préparatoire des sciences et techniques d’Alger, l’Ecole nationale des sciences et technologies sollicitons, ont annoncé lundi dans un communiqué qu’elles étaient en grève depuis jeudi 5 janvier.